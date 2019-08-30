نفوق 20 بقرة اعلى جبل ضربتها عاصفة رعدية.. شاهد

عثر مجموعة من المزارعين على 20 بقرة نافقة بأحد الجبال الاسبانية بعد تعرضها للصعق خلال عاصفة رعدية.



وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية"، نفقت الأبقار خلال عاصفة رعدية على جبال جراس ببلدية جراس دي جوردون، في منطقة كاستيا ليون، في مقاطعة ليون الوسطى في شمال إسبانيا.



وتجسد مقاطع فيديو صورها المزارعون المشاهد الصعبة لجيف الأبقار المتناثرة عبر الجبل.



وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، تقع المنطقة التي تم فيها الاحتفاظ بالحيوانات حول الجزء العلوي من الجبل ، ومن الصعب الوصول إليها بدون مركبة مناسبة.



كما أخبر أحد الجيران وسائل الإعلام المحلية أن المشهد كان "مروعًا" وأوضح أن الماشية كانت في المنطقة لأنها مملوكة لمزارع من سانتا ماريا دي أورداس ، وهي بلدية في نفس المقاطعة.



