ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نفوق 20 بقرة اعلى جبل ضربتها عاصفة رعدية.. شاهد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:29 م
صدى البلد
أحمد شريف
عثر مجموعة من المزارعين على 20 بقرة نافقة بأحد الجبال الاسبانية بعد تعرضها للصعق خلال عاصفة رعدية.

وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية"، نفقت الأبقار خلال عاصفة رعدية على جبال جراس ببلدية جراس دي جوردون، في منطقة كاستيا ليون، في مقاطعة ليون الوسطى في شمال إسبانيا.

وتجسد مقاطع فيديو صورها المزارعون المشاهد الصعبة لجيف الأبقار المتناثرة عبر الجبل.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، تقع المنطقة التي تم فيها الاحتفاظ بالحيوانات حول الجزء العلوي من الجبل ، ومن الصعب الوصول إليها بدون مركبة مناسبة.

كما أخبر أحد الجيران وسائل الإعلام المحلية أن المشهد كان "مروعًا" وأوضح أن الماشية كانت في المنطقة لأنها مملوكة لمزارع من سانتا ماريا دي أورداس ، وهي بلدية في نفس المقاطعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حلب تميم.. قطر تحارب المقاطعة العربية بـ جيش من الأبقار

ترشيحاتنا

لا للعنصرية.. السجن عقوبة صاحب التغريدات المسيئة لـ محمد صلاح

بسبب 50 دولارا.. الإفراج عن سجين قضى في الحبس 36 عاما..صور

بسبب فيديو .. مقتل الفلسطينية إسراء غريب على يد أشقائها يشعل تويتر

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها

أجمل رسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1441 والادعية المستحبة.. صور

شاهد | مرتضى منصور يستقبل رموز الاهلي داخل نادي الزمالك.. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير