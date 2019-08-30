أسماء الفائزين بمسابقة مئذنة الأزهر في الشعر الموسم الأول 2019

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن أسماء الفائزين بمسابقة مئذنة الأزهر في الشعر الموسم الأول 2019م.



وجاء أسماء الفائزين الخمس بالمسابقة مرتبة وفقا للترتيب الأبجدي هي: محمد أحمد المعصراني، ومحمد رياض شكر، ومحمود صلاح أحمد سليمان، ومحمود عبد الحميد رزق عربانو، وهمام صادق عثمان عوض الله



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ترتيب الفائزين وتكريمهم بمركز الأزهر للمؤتمرات يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2019م الساعة الثانية عشر ظهرًا.



