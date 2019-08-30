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أسماء الفائزين بمسابقة مئذنة الأزهر في الشعر الموسم الأول 2019

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:09 م
مسابقة مئذنة الأزهر
مسابقة مئذنة الأزهر في الشعر
محمد شحتة
أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن أسماء الفائزين بمسابقة مئذنة الأزهر في الشعر الموسم الأول 2019م.

وجاء أسماء الفائزين الخمس بالمسابقة مرتبة وفقا للترتيب الأبجدي هي: محمد أحمد المعصراني، ومحمد رياض شكر، ومحمود صلاح أحمد سليمان، ومحمود عبد الحميد رزق عربانو، وهمام صادق عثمان عوض الله

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ترتيب الفائزين وتكريمهم بمركز الأزهر للمؤتمرات يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2019م الساعة الثانية عشر ظهرًا.

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