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تعليم

تعرف على موعد آخر فرصة لتسجيل الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:44 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
نهلة الشربيني
يترقب طلاب تنسيق الدبلومات الفنيه 2019 انتهاء تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني غدا السبت وظهور النتيجة والذي من المقرر أن تظهر بعد يوم أو اثنين من غلق باب التسجيل يوم السبت المقبل الموافق 31 اغسطس.

ويتم إدخال الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنيه 2019، عن طريق المعامل المتاحة في الجامعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة.

بينما يتم التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات على مدار الـ 24 ساعة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساءً آخر يوم في التسجيل.

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