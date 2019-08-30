بمثابة جزء جديد لـ أرطغرل.. بدء عرض قيامة عثمان الاثنين

قررت الشركة المنتجة لمسلسل "قيامة عثمان"، بدء عرض العمل الإثنين المقبل بعد فترة طويلة من التصوير والتحضير إلى العمل الذي يعد مكملًا لـ أرطغرل.



العمل من بطولة الممثل التركى بوراك أوزجيفيت الذى يلعب دور السلطان عثمان بالإضافة الى الفنان تورجوت ألب، و يتولى إخراجه متين قوناي، وهو نفس مخرج مسلسل "قيامة أرطغرل".



العمل من المقرر أن يعرض على عدد من القنوات أبزرها "تي آر تي"، وقد شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "قيامة أرطغرل" التمهيد الى وجود العمل الجديد، من خلال ظهور شخصية "عثمان".

