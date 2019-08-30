مفاجأة.. مدرب الاهلي القادم ليس غريبا عن المصريين

كشفت مصادر خاصة لموقع صدى البلد، عن تفاصيل الجلسة التي تتم حاليًا بين وكيل أحد المدربين مع وفد القلعة الحمراء حيث يتم الإتفاق فيها علي البنود التي كانت محل خلاف في الفترة الماضية.



ومن بعدها أكد الإعلامي احمد شوبير أن الأهلي سوف يعلن عن المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول خلال الساعات القليلة القادمة.



وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "الاهلي على وشك الإعلان عن مدربه الجديد والمدرب ليس غريبا على اللاعبين المصريين".



جدير بالذكر أنه، بناء على ما كتبه الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني سوف يتم الإعلان عن مفاجأة مدوية لإسم المدير الفني الجديد الذي يعرفه جمهور الكرة المصرية.

