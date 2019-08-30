أميرة أبو شقة تفوز بفضية الرماية بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

فازت الرامية أميرة بهاء الدين أبو شقة، بالمركز الثاني برماية الأطباق الطائرة "السكيت" سيدات في دورة الألعاب الإفريقية للرماية 2019 والمقامة حاليا بالمغرب في مدينة الرباط.



وبهذا تكون حصلت الدكتورة أميرة أبو شقة علي الميدالية الفضية لمصر عقب منافسة ضارية في الجولة الأخيرة مع منافستها المغربية صاحبة الأرض.



وجاء هذا الفوز بعدما شكلت "أميرة" دفعًا قويًا ليكون ذلك استعدادًا لخوض البطولات القادمة، وإنجازًا طيبًا في ظل المنافسة القوية التي تميزت به الجولة الأخيرة وخاصتا انها كانت ضد بطلة الدولة المستضيفة للدورة "المغرب".