شوقي علام: التنظيمات المتطرفة تستخدم السيرة النبوية بالخطأ لتحقيق أهدافها

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعات المتطرفة تلجأ لاستخدام السيرة النبوية بشكل خاطئ لتحقيق أهدافهم، حيث ينظرون لمن يختلف عنهم كونه خارجا دائرة الدين الإسلامي.



وتابع، "علام" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن بعض المتطرفين خاصة من جماعة الاخوان الإرهابية تحدث عن السيرة النبوية في أحد كتبه، بغرض توظيفها لتحقيق أهدافهم المتطرفة.



وأشار شوقى علام إلي أن تلك الأفكار التي تحاول بثها الجماعات المتطرفة تتنافي مع ما يعمله الازهر الشريف، مؤكدا أن الاسلام دين رحمه وتسامح ومنفتح على كل الثقافات.

