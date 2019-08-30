التعليم العالي: مكاتب التنسيق في استقبال الطلاب غدا .. ولا إجازات عن تسجيل الرغبات

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام مكاتب التنسيق في استقبال طلاب الدبلومات الفنية وطلاب وطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة.



ويترقب طلاب تنسيق الدبلومات الفنيه 2019 انتهاء تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني غدا السبت وظهور النتيجة والذي من المقرر أن تظهر بعد يوم او اثنين من غلق باب التسجيل يوم السبت المقبل الموافق 31 اغسطس.



حيث يتم إدخال الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنيه 2019، عن طريق المعامل المتاحة في الجامعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة.





بينما فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الثاني الناجحين للثانوية العامة هذا العام 2019، للتسجيل وتدوين رغباتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والذي كان من المقرر فتحه خلال الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019، ولكنه بدأ في السماح للطلاب بتسجيل الرغبات قبل الموعد المعلن بيوم واحد.





ويتم التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات على مدار الـ 24 ساعة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساءً آخر يوم في التسجيل.