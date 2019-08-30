ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: مكاتب التنسيق في استقبال الطلاب غدا .. ولا إجازات عن تسجيل الرغبات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:16 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام مكاتب التنسيق في استقبال طلاب الدبلومات الفنية وطلاب وطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة.

ويترقب طلاب تنسيق الدبلومات الفنيه 2019 انتهاء تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني غدا السبت وظهور النتيجة والذي من المقرر أن تظهر بعد يوم او اثنين من غلق باب التسجيل يوم السبت المقبل الموافق 31 اغسطس.

حيث يتم إدخال الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنيه 2019، عن طريق المعامل المتاحة في الجامعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة.


بينما فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الثاني الناجحين للثانوية العامة هذا العام 2019، للتسجيل وتدوين رغباتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والذي كان من المقرر فتحه خلال الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019، ولكنه بدأ في السماح للطلاب بتسجيل الرغبات قبل الموعد المعلن بيوم واحد.


ويتم التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات على مدار الـ 24 ساعة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساءً آخر يوم في التسجيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب المرحلة الثالثة 2019 .. 12 خطوة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق

كيفية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .. كل ما تريد معرفته

تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. كيف ترتب رغباتك وفقا للتوزيع الجغرافي

طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. تعليمات يجب اتباعها عند تسجيل الرغبات

تعرف على الحد الأدنى لكليات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 /2018

تعرف على الحدود الدنيا لكليات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات 2018 / 2019

ترشيحاتنا

أزمة جديدة.. اتحاد الكرة يتحفظ على معايير اختيار مدرب المنتخب

تعلم قيادة السيارات الاوتوماتيك وتعرف على رموز الفتيس

بعد تقديمها الدور 9 سنوات.. شيرين سيف النصر تكشف سر تصوير مسرحية بودي جارد بدونها

فبركة الاخبار.. عقوبات فى انتظار 18 موقعا إلكترونيا بسبب واقعة معلمة بورسعيد

استودعكم الله .. أول تعليق من أيمن حفني بعد الانتقال للمقاصة

دار الافتاء تستطلع هلال شهر محرم وتحدد موعد راس السنة الهجرية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير