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فن

صفاء سلطان تمنح باسم ياخور تأشيرة الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:03 م
صافء سلطان
صافء سلطان
أحمد البهى
دخلت الحلقة الجديد من برنامج وكلينها، الذى يقدمه باسم ياخور قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

حققت الحلقة التى تم إستضاقة الفنانة صفاء سلطان بها مليونا و200 الف مشاهدة ، لتحتل المرتبة الـ 12 من اصل 50 مركزا تضمها القائمة للفيديوهات الاعلى مشاهدة فى مصر.

يذكر ان صفاء سلطان انتهت مؤخرا من تصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الاردنى "رياح السموم"، من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري .

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