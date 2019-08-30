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محافظات

على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:21 م
افتتاح ميدان بيج
افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين
عبد العزيز جمال
افتتح اللواء احمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ميدان "بيج بن" البوسطة سابقا بمنطقة التبين بحلوان ، وذلك بعد تطويره وتجميله على الطراز الاوروبي.

حضر الافتتاح المحاسب نصر هاشم الأمين المساعد للشئون المالية والإدارية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

تم إقامة الميدان على شكل ساعة "بيج بن " البريطانية ؛ لتحقيق منظر جمالي عالمي للمنطقة.

وفي سياق متصل ، عبر عدد من أهالي الحي عن فرحتهم بافتتاح ميدان "بيج بن"، بعد تطويره، إذ كان عبارة عن مقلب قمامة ، وتم تحويله في شكل حضاري يليق بالحي.
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور

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