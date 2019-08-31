كيف عكست قمة التيكاد طموح السيسي للنهوض بأفريقيا.. البرلمان الأفريقي: حققت أهدافها لصالح القارة.. واقتصادية النواب تؤكد ضرورة تكاتف الدول الافريقية للقضاء علي الاستغلال الخارجي

مشاركة السيسي بقمة التيكاد باليابان ناجحة وحققت أهدافها لصالح أفريقيا

برلماني: المستقبل لأفريقيا والاندماج الاقتصادي يضعها في مصاف الدول

مثلت مشاركة الرئيس السيسي في قمة التيكاد أهمية كبيرة للقارة الأفريقية وكانت بمثابة إعلان عن طموح القارة في التقدم والتنمية، وهذا كان له دور أكبر باعتبار الرئيس السيسي رئيسا للاتحاد الأفريقي.البرلمان الإفريقي بدوره أشاد بـ قمة التيكاد وبدور الرئيس السيسي فيها، حيث أكد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلماني، لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقى أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الصحفي الذى عقده مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى عقب ختام قمة التيكاد باليابان.كما أشاد رئيس التجمع البرلماني، بتأكيد الرئيس السيسى بأن القارة الأفريقية بحاجة لتطوير البنية التحتية وأنه يوجد أكثر من 55 دولة الربط بينهم متواضع جدًا وهذا له تأثير مباشر على نمو التنمية وشركاء التنمية ولقد تحركنا فى بنية تحتية حقيقة من بينها البنية الرقمية وتحركنا فى مصر بشكل كبير جدًا لنصل إلى مستوى لائق فى الرقمنة ولدينا الموادر وهناك تعاون مع الشركات المصرية والشركات الأخرى للعمل بأفريقيا مشيرا الى أن الرئيس السيسى هو صاحب مبادرات اقامة مشروعات البنية التحتية والأساسية داخل افريقيا خاصة مشروعات النقل والمواصلات والربط الكهربائي وغيرها من المشروعات.وقال مصطفى الجندي، فى بيان له اصدره منذ قليل، أن الرئيس السيسى أكد أن دول القارة تحركت فى اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية التى دخلت حيز التنفيذ ونحن نتحول لطريق الاندماج الاقتصادى للقارة وهذا سيساهم فى تخفض أسعار كثير من السلع والخدمات وأن 65% من سكان القارة الأفريقية من الشباب، مشيدا برسالة الرئيس السيسى التى بعث بها من اليابان لمؤسسات التمويل العالمية والتى اكد فيها أن هناك مخاطر بالقارة والائتمان تكون تكلفته مرتفعة وهذا يمثل عبئًا على القارة وفرص الاستثمار وإذا تفهمت مؤسسات التمويل أن وصول 1,3 مليار لقدرة شرائية متقدمة لن يتحقق إلا بالتنمية المستدامة وفرص العمل للشباب لتصبح السوق الأفريقية قادرة على الاستيعاب وان هناك جهدا أفريقيا مشتركا وإرادة حقيقية لدعم الشباب الأفريقي.وتابع مصطفى الجندي، أن هناك اهتماما كبيرا بالمرأة ومشاركتها فى المجتمع الأفريقى وأن الاندماج الاقتصادى فى القارة سيزيد من تنافسيتها على المستوى العالمى وأكد النائب مصطفى الجندى ان الرئيس السيسى بصفته رئيسا للاتحاد الافريقى هو اول من اكد اهمية دور المراة والشباب فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل دول القارة السمراء مطالبا من المجتمع الدولى مساندة جهود ورؤية الرئيس السيسى فى هذا الملف مشيرا الى تأييده التام لتأكيد الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفي أن القمة تعبر عن المستوى الرفيع للشراكة بين الدول الأفريقية واليابان ومثلت منجزًا كبيرًا لجميع الأطراف لأنها تمثل منصة تواصل للقطاع العام والخاص وعلى رأسها الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وأننا سنستمر فى التعاون مع اليابان بما يحقق آمال وطموحات شعوبنا الأفريقية ومواصلة مسيرة التيكاد من خلال تنفيذ مخططات التنمية الأفريقية.كما أشاد مصطفى الجندي، بتأكيد رئيس وزراء اليابان شينزو آبى أن تيكاد 7 حققت نجاحًا كبيرًا حيث شارك فيها ضعف عدد المشاركين قبل 6 سنوات وأن أفريقيا بها أكبر مدن التنمية ويحركها شباب أفريقيا الذين ندعوهم لليابان للدراسة والتعرف على اليابان من خلال المباردات اليابانية اضافة الى تأكيده أن هناك 2500 أفريقي تم دعوتهم لليابان للمشاركة فى العديد من المجالات وان اليابان سوف تستقبل 9000 من شباب أفريقيا للتدريب على الموارد البشرية وندعمهم ونشجعهم لتحقيق آمال شعوبهم وأكد النائب مصطفى الجندى ان قمة التيكاد كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح دول القارة السمراء مشيرا الى اهمية التعاون مع دولة فى حجم اليابان خاصة ان جميع مشروعاتهما داخل دول القارة السمراء غير مشروطة والهدف منها تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل أفريقيا.ومن جانبه قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بمجهود كبير في دعم القارة الإفريقية، بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي يعطي له الرئيس مكانة كبيرة جدًا، ويتوقع أن يكون هناك تقدمًا فيه خلال الفترة المقبلة.وأكد "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاندماج الاقتصادي لإفريقيا، يجعلها قادرة على التقدم والنجاح الاقتصادي بشكل كبير، وسيدعم نجاح القارة عالميًا ويضع لها مكانة مختلف ضمن المنافسات الاقتصادي على المستوى العالمي.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن المستقبل كله يقع في إفريقيا، ويجب تكاتف الدول الإفريقية ليحدث اندماج لها، حتى تتغلب على الظلم التي عانت منه كثيرًا من استغلال الدول الخارجية لمواردها.وأضاف النائب حسن السيد أن إفريقيا بها موارد كثيرة للغاية وخامات قادرة على أن تجعل منها قارة منتجة ومصدرة في ذات الوقت.