الداخلية التونسية: ضبط 5 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البرية بطريقة غير مشروعة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن ضبط 5 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية مختلفة أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البرية بصورة غير مشروعة.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن دوريات مشتركة تابعة لمنطقتي الحرس الوطني ببقردان من ولاية مدنين وفريانة من ولاية القصرين، تمكنت من ضبط الأشخاص الخمسة، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.