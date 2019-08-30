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الداخلية التونسية: ضبط 5 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البرية بطريقة غير مشروعة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:22 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن ضبط 5 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية مختلفة أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البرية بصورة غير مشروعة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن دوريات مشتركة تابعة لمنطقتي الحرس الوطني ببقردان من ولاية مدنين وفريانة من ولاية القصرين، تمكنت من ضبط الأشخاص الخمسة، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

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