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أندريه زكي يشارك في رسامة شمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بـ أكتوبر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:26 م
الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي
سامح سلام
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، برسامة شمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية بـ 6 أكتوبر.

كما شارك في برنامج الاحتفال كلٌّ من القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقي صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ثروت سمير، راعي الكنيسة، والدكتور القس بشير أنور، راعي كنيسة الجيزة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ،.

وكذا القس تامر سعيد، سكرتير مجمع القاهرة، والقس محي زاهر، رئيس لجنة شؤون القسوس بالمجمع، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس محسن نعيم، رئيس مجلس شؤون القسوس بالسنودس، والشيخ جرجس نصري، سكرتير مجلس كنيسة السادس من أكتوبر، والشيخ نبيل شنودة، نائب رئيس مجمع الكنيسة.

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