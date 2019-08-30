عمرها 44 عاما.. تكريم أسر الشهداء في أقدم دورة رياضية بكفرالشيخ

شهدت مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، ختام أقدم دورة رياضية والتي أطلقها النائب الراحل عبد الفتاح البدري، منذ 44 عامًا، والتي تم خلالها تكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة بمركز فوة؛ تقديرًا ووفاءً لمن ضحوا بأرواحهم الزكية فداءً لتراب هذا الوطن، وذلك تحت رعاية المهندس يوسف البدري، عضو مجلس النواب السابق.



جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، و المستشار إيهاب السعدني، عضو مجلس إدارة نادي قضاة دمنهور، والمستشار محمد البدري، رئيس محكمة دمنهور، والنائبة هالة أبو السعد، والمحاسب علاء سلام، عضوي مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.



وخلال فعاليات حفل ختام الدورة الرياضية، تم توزيع الميداليات والجوائز والكئوس على الفرق الفائزة وتكريم أفضل اللاعبين وهداف الدورة، وأحسن حارس مرمى، وأفضل أخلاق، وحكام المباريات، فضلًا عن تكريم عدد من أسر الشهداء، من بينهم أسرة الشهيد الرائد كريم أبو زامل، وأسرة الشهيد الملازم أول أحمد نصر الله حماد.

