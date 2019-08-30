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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 21 لفافة بانجو في المنوفية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:18 م
صدى البلد
محمد امين
تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 21 لفافة بانجو وسلاح أبيض سنجة ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد شمس بالقاء القبض علي شريف .ا.ع 25 سنة عاطل ومقيم قرية شنوان دائرة المركز وبحوزته 21 لفافة بانجو وسلاح أبيض سنجة ومبلغ مالي وهاتف محمول بقصد الإتجار.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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