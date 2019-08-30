بعد اعتزالها فى عامها الـ 71 .. ممثلة تتراجع عن قرارها بسبب امرأة

فى مفاجأه غير متوقعة اعلنت الفنانة التركية هوميرا عن تعاقدها على الانضمام الى الموسم الجديد من مسلسل " امرأة " ، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



جاء هذا الانضمام بمثابة مفاجأه لدى جمهورها خاصة وانها إعلنت منذ فترة عن إعتزالها التمثيل بعد إتمامها عامها الـ 71 .



وكشفت ان سر اعتزالها يعود الى ضغط العمل ، حيث أن مدة التصوير تصل الى 15 ساعة مستمرة وهو ما يرهقها.



يذكر أنه من أبرز الأعمال التي شاركت فيها الفنانة "هوميرا" مسلسلات "أحلام بريئة" و"العشق الممنوع".

