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فن

بعد اعتزالها فى عامها الـ 71 .. ممثلة تتراجع عن قرارها بسبب امرأة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:40 م
هوميرا
هوميرا
أحمد البهى
فى مفاجأه غير متوقعة اعلنت الفنانة التركية هوميرا عن تعاقدها على الانضمام الى الموسم الجديد من مسلسل " امرأة " ، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا الانضمام بمثابة مفاجأه لدى جمهورها خاصة وانها إعلنت منذ فترة عن إعتزالها التمثيل بعد إتمامها عامها الـ 71 .

وكشفت ان سر اعتزالها يعود الى ضغط العمل ، حيث أن مدة التصوير تصل الى 15 ساعة مستمرة وهو ما يرهقها.

يذكر أنه من أبرز الأعمال التي شاركت فيها الفنانة "هوميرا" مسلسلات "أحلام بريئة" و"العشق الممنوع".

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