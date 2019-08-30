بعد اعتزالها فى عامها الـ 71 .. ممثلة تتراجع عن قرارها بسبب امرأة

فى مفاجأه غير متوقعة اعلنت الفنانة التركية هوميرا عن تعاقدها على الانضمام الى الموسم الجديد من مسلسل " امرأة " ، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا الانضمام بمثابة مفاجأه لدى جمهورها خاصة وانها إعلنت منذ فترة عن إعتزالها التمثيل بعد إتمامها عامها الـ 71 .
وكشفت ان سر اعتزالها يعود الى ضغط العمل ، حيث أن مدة التصوير تصل الى 15 ساعة مستمرة وهو ما يرهقها.
يذكر أنه من أبرز الأعمال التي شاركت فيها الفنانة "هوميرا" مسلسلات "أحلام بريئة" و"العشق الممنوع".
جاء هذا الانضمام بمثابة مفاجأه لدى جمهورها خاصة وانها إعلنت منذ فترة عن إعتزالها التمثيل بعد إتمامها عامها الـ 71 .
وكشفت ان سر اعتزالها يعود الى ضغط العمل ، حيث أن مدة التصوير تصل الى 15 ساعة مستمرة وهو ما يرهقها.
يذكر أنه من أبرز الأعمال التي شاركت فيها الفنانة "هوميرا" مسلسلات "أحلام بريئة" و"العشق الممنوع".