اهم الاخبار.. السيسي يشارك في حفل توزيع جائزة هيديو نوجوتشي أفريقيا.. بيراميدز يهزم حرس الحدود.. 31 - 8 اجازة راس السنة الهجرية الجديدة.. طلب ممارسة الشذوذ فقتله وحرقت الجثة

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الرئيس السيسي يشارك في حفل توزيع جائزة هيديو نوجوتشي أفريقيا.. صور
وفاة والد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.. تعرف على موعد العزاء
أبو العينين ينعى والد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
السبت 31 - 8 اجازة راس السنة الهجرية الجديدة رسميا
الارصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. مع مفاجأة
الرئيس السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول بالعام الهجري
إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسى بالقصر فى طوكيو
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
غلق 5 مراكز طبية بالأقصر.. صور
شوقي علام: التنظيمات المتطرفة تستخدم السيرة النبوية بالخطأ لتحقيق أهدافها
تعرف على الأعمال الدرامية الجديدة خلال شهر سبتمبر
بيراميدز يهزم حرس الحدود ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر.. فيديو
مجهزتش الأكل فمزق بطنها.. خالد حاول يقتل زوجته منى بـ 4 طعنات في الشرقية
طلب ممارسة الشذوذ فقتلته وحرقت الجثة.. اعترافات مثيرة لقاتل حارس عقار بالإسكندرية
الرئيس السيسي يشارك في حفل توزيع جائزة هيديو نوجوتشي أفريقيا.. صور
وفاة والد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.. تعرف على موعد العزاء
أبو العينين ينعى والد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
السبت 31 - 8 اجازة راس السنة الهجرية الجديدة رسميا
الارصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. مع مفاجأة
الرئيس السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول بالعام الهجري
إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسى بالقصر فى طوكيو
على الطراز الاوروبي .. افتتاح ميدان بيج بن بحي التبين .. صور
غلق 5 مراكز طبية بالأقصر.. صور
شوقي علام: التنظيمات المتطرفة تستخدم السيرة النبوية بالخطأ لتحقيق أهدافها
تعرف على الأعمال الدرامية الجديدة خلال شهر سبتمبر
بيراميدز يهزم حرس الحدود ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر.. فيديو
مجهزتش الأكل فمزق بطنها.. خالد حاول يقتل زوجته منى بـ 4 طعنات في الشرقية
طلب ممارسة الشذوذ فقتلته وحرقت الجثة.. اعترافات مثيرة لقاتل حارس عقار بالإسكندرية