الرئيس التونسي يستنكر محاولات التشكيك في قدرة الدولة على تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة

استنكر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، محاولات التشكيك في مصداقية الدولة وقدرتها على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.



وقال الناصر - في كلمة للأمة القاها مساء اليوم /الجمعة/ - "بصفتي رئيس للجمهورية اؤكد للشعب التونسي وكل المسئولين على جميع المستويات أن الدولة لها مصداقية وحريصة على أن تتسم الانتخابات الرئاسية المقبلة بالشفافية والنزاهة، وأشدد على منح كل المتنافسين حظوظ متساوية".



ودعا الناصر القائمين على أجهزة الدولة بالحفاظ على الحيادية، كما طالب المؤسسات المستقلة والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بمسؤوليتها في مراقبة الانتخابات.



وحث الرئيس التونسي المؤقت المتنافسين على تجنب أساليب العنف الكلامي والاستفزاز، وطالبهم بأن يلتزموا بالمستوى الحضاري الذي يليق باسم تونس، كما ثمن دور قوات الأمن والجيش في حماية المواطنين وتأمين الانتخابات لكي تجرى في ظروف مناسبة.



وشدد الناصر، على ضرورة حياد وسائل الإعلام ودور العبادة، حسبما ينص بنود الدستور، ولفت إلى أن مسئولية نجاح الانتخابات تعود في المقام الأول على المواطنين ووعيهم بدقة هذه المرحلة، كما أنه مرتبط بحسن اختيارهم لمن سيتولى مسئولية هذه البلاد في المرحلة المقبلة، وصيانة المكاسب التي تحققت والحفاظ على وحدة الشعب التونسي ودعم تأمين الحريات وإرساء العدالة الاجتماعية.

