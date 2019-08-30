أخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 30-8-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 30 أغسطس، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، خاصة صفقة المدرب الجديد وجاءت كالتالي:
- مفاجأة .. مدرب محمد صلاح يقترب من تدريب الأهلى
اقترب السويسري مراد ياكين، المدير الفني السابق لنادي بازل السويسري، من تولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
- مفاجأة.. مدرب الاهلي القادم ليس غريبا عن المصريين
كشفت مصادر خاصة لموقع صدى البلد، عن تفاصيل الجلسة التي تتم حاليًا بين وكيل أحد المدربين مع وفد القلعة الحمراء حيث يتم الإتفاق فيها علي البنود التي كانت محل خلاف في الفترة الماضية.
- شاهد | مرتضى منصور يستقبل رموز الاهلي داخل نادي الزمالك.. تعرف على السبب
حقق فريق الزمالك بقيادة أمير عبد العزيز، الفوز على الأهلى بقيادة أحمد سراج بهدف سجله أحمد هيكل فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب قلعة ميت عقبة فى إطار منافسات الجولة الثانية لدورى الجمهورية لمواليد 2001 فى نسخته الجديدة.
- صور عفوية.. ابنة عدلي القيعي تفضح سر مفاوضات الأهلى والمدرب الجديد
كشفت نجلة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تواجد والدها في الوقت الحالي في ايطاليا، وذلك من أجل إنهاء التفاصيل الخاصة بالمدير الفني الجديد للنادي الأهلي.
- وزير الاهلى يقود مفاوضات الدقائق الأخيرة مع المدرب الجديد
كشفت مصادر خاصة، عن تفاصيل الجلسة التي تتم حاليًا بين وكيل أحد المدربين مع وفد القلعة الحمراء حيث يتم الإتفاق فيها علي البنود التي كانت محل خلاف في الفترة الماضية.
- شاهد.. وصلة رقص ساخرة للاعبي الاهلي في الجونة
دخل أكرم توفيق ومحمود الجزار لاعبا الأهلي المعارين الى الجونة، في وصلة رقص على نغمات موسيقى فيلم أفريكانو، خلال فيديو تعريفي قدمه نادي الجونة للاعبين.
- ساعات الحسم.. جلسة أخيرة لتوقيع عقود المدرب الجديد لـ الأهلي
كشفت مصادر خاصة أن هناك جلسة سوف تعقد مساء اليوم بين وفد الأهلي ووكيل المدرب الجديد للاتفاق علي التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقود بشكل رسمي.
- سينتقل لهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي
كشفت صحيفة المنتخب المغربية مصير وليد أزارو مهاجم فريق لأهلي، مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
- مفاجأة .. مدرب محمد صلاح يقترب من تدريب الأهلى
اقترب السويسري مراد ياكين، المدير الفني السابق لنادي بازل السويسري، من تولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
- مفاجأة.. مدرب الاهلي القادم ليس غريبا عن المصريين
كشفت مصادر خاصة لموقع صدى البلد، عن تفاصيل الجلسة التي تتم حاليًا بين وكيل أحد المدربين مع وفد القلعة الحمراء حيث يتم الإتفاق فيها علي البنود التي كانت محل خلاف في الفترة الماضية.
- شاهد | مرتضى منصور يستقبل رموز الاهلي داخل نادي الزمالك.. تعرف على السبب
حقق فريق الزمالك بقيادة أمير عبد العزيز، الفوز على الأهلى بقيادة أحمد سراج بهدف سجله أحمد هيكل فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب قلعة ميت عقبة فى إطار منافسات الجولة الثانية لدورى الجمهورية لمواليد 2001 فى نسخته الجديدة.
- صور عفوية.. ابنة عدلي القيعي تفضح سر مفاوضات الأهلى والمدرب الجديد
كشفت نجلة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تواجد والدها في الوقت الحالي في ايطاليا، وذلك من أجل إنهاء التفاصيل الخاصة بالمدير الفني الجديد للنادي الأهلي.
- وزير الاهلى يقود مفاوضات الدقائق الأخيرة مع المدرب الجديد
كشفت مصادر خاصة، عن تفاصيل الجلسة التي تتم حاليًا بين وكيل أحد المدربين مع وفد القلعة الحمراء حيث يتم الإتفاق فيها علي البنود التي كانت محل خلاف في الفترة الماضية.
- شاهد.. وصلة رقص ساخرة للاعبي الاهلي في الجونة
دخل أكرم توفيق ومحمود الجزار لاعبا الأهلي المعارين الى الجونة، في وصلة رقص على نغمات موسيقى فيلم أفريكانو، خلال فيديو تعريفي قدمه نادي الجونة للاعبين.
- ساعات الحسم.. جلسة أخيرة لتوقيع عقود المدرب الجديد لـ الأهلي
كشفت مصادر خاصة أن هناك جلسة سوف تعقد مساء اليوم بين وفد الأهلي ووكيل المدرب الجديد للاتفاق علي التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقود بشكل رسمي.
- سينتقل لهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي
كشفت صحيفة المنتخب المغربية مصير وليد أزارو مهاجم فريق لأهلي، مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.