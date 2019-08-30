وصولا لـ 23 مليون طالب.. تفاصيل أكبر حملة اون لاين لبيع مستلزمات المدارس

تاكيدا على دورها في دعم منظومة التعليم وانعكاسا على اهتمام الدولة المصرية بطلاب المدارس والجامعات ، اطلق احد اكبر المواقع الإلكترونية المتخصص في مجال التجارة الإلكترونية جهوده بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير من خلال طرح منتجات من تصميم طلاب مدارس ، حيث أعلنت عن انطلاق حملتها الجديدة "مستلزمات الدراسة" Back to School والمخصصة للطلاب في جميع مراحل الدراسة والذين تبلغ أعدادهم اكثر من 23 مليون طالب وذلك خلال العام الدراسي الجديد.



ويأتي اهتمام جوميا بمنظومة التعليم في إطار مشروع مصر القومي لتطوير العملية التعليمية سواء على مستوى الطالب او المدرسة وكذلك المعلمين ، حيث اصبح تطوير التعليم ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة خاصة وأن 2019 هو عام التعليم في مصر وإعلان الحكومة بالبدء التدريجي في خطة رقمنة المناهج التعليمية.



وانطلقت حملة Back to School خلال الشهر الحالى في إطار الدور الإجتماعي الذي تقوم به جوميا من خلال تقديم عروض وتخفيضات كبيرة على مستلزمات المدارس من خلال توفير كل مستلزمات المدارس من ملابس وأحذية وحقائب مدرسية وتمتد العروض ايضا لتشمل باقي مستلزمات المنازل .



أكد المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا :" أن هناك الكثير من الآسر المصرية تنتظر عروض وتخفيضات جوميا التى تستهدف مستلزمات المدارس وتمتد على مدار أسبوع كامل بتخفيضات تصل إلى 70% ، مشيرًا إلى أن جوميا توفر من خلال موقعها الإلكتروني كل المستلزمات المدرسية بداية من الحقائب والأحذية والملابس والأدوات المكتبية والدراسية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية ومستلزمات البقالة ايضا.



وتأتي الحملة الجديدة من جوميا كمحاولة منها لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وتوفير منتجات في متناول الجميع مع إمكانية التسوق والاختيار عبر المنصة الإلكترونية للشركة ويتيح لها افضل الاختيارات والمقارنات بين السلع بعضها البعض .