حبس عاطل وسيدة لسرقتهما عاملا بالإكراه فى عين شمس

قررت نيابة عين شس الجزئية، حبس عاطل وسيدة، لاتهامهما بارتكاب واقعة سرقة عامل بالإكراه بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم استغاث بهم " عامل بصيدلية كائنة بدائرة القسم" وقرر بأنه حال تواجده بالصيدلية محل عمله فوجئ بأحد الأشخاص وبصحبته سيدة قاما بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" وسرقة (مبلغ مالى- 30 علبة مستحضرات تجميل- 100 علبة دواء) ولاذا بالفرار.



وبتتبع خط سير هروب المتهمان أمكن ضبطهما، وتبين أنهما (عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات"- ربة منزل – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما المضبوطات المستولى عليها من الصيدلية المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المذكور.



وبمناقشتهما أضافا بارتكاب حادثى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جزء من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمسكنهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.