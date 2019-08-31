للمدارس والجامعات.. تعرف على مميزات قرض التعليم من البنك العربي الإفريقي

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولى لعملائه خدمة قرض التعليم EduInvest، من منظور الاستثمار الأفضل لأبناء مصر وتطوير ذاتهم.



وبرنامج تمويل التعليم EduInvest من البنك العربى الافريقى الدولى يمنحك كل الدعم الذي يحتاجه طلاب المدارس والجامعات والدراسات العليا للحصول على أفضل تعليم.



مميزات قرض التعليم

أسعار فائدة متميزة

قيمة التمويل تصل إلى 100% من مصاريف الدراسة

مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهراَ (7 سنوات)

يمنح التمويل وفقا لتقدير البنك المطلق



الخصائص

يمنح التمويل للطالب (إذا كان يعمل بوظيفة) أو لولى الأمر أو الوصى

يمنح التمويل لسداد المصاريف الدراسية لقائمة معتمدة من المدارس والجامعات في مصر

يمكن سداد التمويل الممنوح على أقساط متوافقة مع جدول سداد الرسوم الدراسية للمؤسسة التعليمية (مدرسة / جامعة)

يتم سداد مبلغ التمويل مباشرة الى المؤسسة التعليمية المختارة بناءّ على مخاطبة رسمية من المدرسة / الجامعة بقيمة المصاريف الدراسية

Eduinvest- Start-Up



بينما يقوم البنك بسداد التمويل على دفعات الي المؤسسة التعليمية، يتيح لك هذا البرنامجٍ Start-Up إمكانية سداد أقساط التمويل الممنوح على أقساط متساوية لمدة عام (12 شهر)



Eduinvest- Level-Up



هذا النوع من برامج تمويل التعليم يتيح تقديم أفضل مستوي تعليمي

ليس هناك سوي سداد قيم رمزية تعادل فائدة التمويل فقط في السنوات الثلاث الأولى للتمويل وذلك لتخفيف أعبائك المالية، وتقسم بعد ذلك قيمة أصل التمويل والفائدة على الأربع سنوات التالية.



Eduinvest- Step-Up



يتيح تمويل Step Up أن تسدد أقساطًا أقل في قيمتها في بداية مرحلة السداد تزداد تدريجيًا حتى يستحق اجل التمويل كله، وتمتد إلى 7 سنوات. ومع توقع زيادة دخلك في السنوات المقبلة، يظل سداد التمويل أمرًا لا يشكل عبئا ماليا .