اخبار نادي الزمالك الجمعة 30-8-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم، الجمعة 30-8-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك، وجاءت كالتالي:
- شاهد | مرتضى منصور يستقبل رموز الاهلي داخل نادي الزمالك.. تعرف على السبب
حقق فريق الزمالك بقيادة أمير عبد العزيز، الفوز على الأهلى بقيادة أحمد سراج بهدف سجله أحمد هيكل فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب قلعة ميت عقبة فى إطار منافسات الجولة الثانية لدورى الجمهورية لمواليد 2001 فى نسخته الجديدة.
- مرتضى منصور يشهد فوز ناشئي الزمالك على الاهلي.. تفاصيل
حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي التواجد بملاعب الناشئين عقب انتهاء لقاء فريق الكرة بالنادي مواليد ٢٠٠١ أمام الاهلي والذي انتهي بفوز الزمالك بهدف دون رد.
- العين الحمرا.. تحذير شديد اللهجة من ميتشو للاعبي الزمالك
حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي توجيه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الفريق الأبيض مطالبهم بعدم الاعتراض على قرارته في الفترة المقبلة.
- الزمالك يهزم الاهلى بهدف في الدقيقة 90
حقق فريق الزمالك بقيادة أمير عبد العزيز، الفوز على الأهلى بقيادة أحمد سراج بهدف سجله أحمد هيكل فى المباراة التى جمعت الفريقان اليوم الجمعة على ملعب قلعة ميت عقبة فى إطار منافسات الجولة الثانية لدورى الجمهورية لمواليد 2001 فى نسخته الجديدة.
- انقسام فى الزمالك حول التعاقد مع لاعب الاهلى
تردد اسم كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل جدران نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
- أحمد الأحمر رجل مباراة الزمالك ونيويورك سيتي في كأس العالم لكرة اليد
توج أحمد الأحمر أسطورة فريق الزمالك لكرة اليد بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام فريق نيويورك سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.
- يد الزمالك يفوز على نيويورك سيتي بنتيجة 38-24 في كأس العالم للأندية
حقق فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك الفوز على منافسه نيويورك سيتي بنتيجة 38-24 في المباراة التي أقيمت في إطار تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم التي تستضيفها السعودية.
- شاهد | مرتضى منصور يستقبل رموز الاهلي داخل نادي الزمالك.. تعرف على السبب
حقق فريق الزمالك بقيادة أمير عبد العزيز، الفوز على الأهلى بقيادة أحمد سراج بهدف سجله أحمد هيكل فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب قلعة ميت عقبة فى إطار منافسات الجولة الثانية لدورى الجمهورية لمواليد 2001 فى نسخته الجديدة.
- مرتضى منصور يشهد فوز ناشئي الزمالك على الاهلي.. تفاصيل
حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي التواجد بملاعب الناشئين عقب انتهاء لقاء فريق الكرة بالنادي مواليد ٢٠٠١ أمام الاهلي والذي انتهي بفوز الزمالك بهدف دون رد.
- العين الحمرا.. تحذير شديد اللهجة من ميتشو للاعبي الزمالك
حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي توجيه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الفريق الأبيض مطالبهم بعدم الاعتراض على قرارته في الفترة المقبلة.
- الزمالك يهزم الاهلى بهدف في الدقيقة 90
حقق فريق الزمالك بقيادة أمير عبد العزيز، الفوز على الأهلى بقيادة أحمد سراج بهدف سجله أحمد هيكل فى المباراة التى جمعت الفريقان اليوم الجمعة على ملعب قلعة ميت عقبة فى إطار منافسات الجولة الثانية لدورى الجمهورية لمواليد 2001 فى نسخته الجديدة.
- انقسام فى الزمالك حول التعاقد مع لاعب الاهلى
تردد اسم كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل جدران نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
- أحمد الأحمر رجل مباراة الزمالك ونيويورك سيتي في كأس العالم لكرة اليد
توج أحمد الأحمر أسطورة فريق الزمالك لكرة اليد بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام فريق نيويورك سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.
- يد الزمالك يفوز على نيويورك سيتي بنتيجة 38-24 في كأس العالم للأندية
حقق فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك الفوز على منافسه نيويورك سيتي بنتيجة 38-24 في المباراة التي أقيمت في إطار تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم التي تستضيفها السعودية.