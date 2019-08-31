حبس 3 اشخاص لجلبهم واتجارهم فى المخدرات بـ القاهرة

قررت نيابة القاهرة الجديدةن حبس 3 أشخاص، لاتهامهم بالتخصص فى جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة مختلفة الانواع، 4 ايام على ذمة التحقيقات.



وكان قد ألقت مباحث القاهرة القبض على ثلاثة أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة تخصصوا فى جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة مختلفة الأنواع.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بداخل البلاد ، متخذين من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرام وهم ( شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية – مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرام وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 1 جرام و34 قرصا مخدرا لعقار " الترامادول " و56 قرصا مخدرا لعقار " الكبتاجون" و209 أقراص لعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومبالغ مالية و6 هاتف محمول ، جهاز لاب توب .



بمواجهتهم أقروا بواقعة الضبط وإعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.