خلال ملتقى الهناجر الثقافي.. طايع عبد اللطيف: بتكاتف واتحاد الجميع نساوي الكثير

قال الدكتور طايع عبد اللطيف رئيس معهد إعداد القادة بحلوان ومستشار وزير التعليم العالى، إن الكل يعلم ما هو أخطر مرض على مستوى البشرية وهو السرطان، وخطورته تكمن في أن منبع المرض هو جزء من الجسم، وكلما بدأ الجسم في مهاجمته، يرد الجزء الآخر كيف ستهاجم جزء منك، وهذا هو نفس فكرة الإرهاب في نموه، يشبه النمو السرطاني في خطورته، والقوى الناعمة بيدها أن توقف نمو الخلايا السرطانية، ومن الممكن أن تموت الشجرة وهي في مكانها دون أن يشعر أحد من خلال خلخلة جذورها .



وأضاف الدكتور طايع، أن العدو يهدف الآن ويسعى إلى خلق خلية سرطانية بداخل المصريين، وبث فيهم مفهوم أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، إلى أن يتملكهم هذا الشعور، ويولد بداخلهم كره ومقت لهذا البلد ثم يشرع العدو فى استغلالهم لأغراضه ومصالحه، وكلما حاول المواطن المصرى النهوض أوجد له نوع آخر من الخلايا السرطانية، تنمو وتهد البناء الداخلي للمجتمع، مثل "فتنة طائفية ـ نزاعات رياضية ـ بلبلة إعلامية " ، فكل فرد بمفرده لا يساوي شيئا ولكن بتكاتف واتحاد الجميع نساوي الكثير.



جاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، المقام الآن، تحت رعاية وزيرة الثقافة، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، بعنوان "القوى الناعمة ودورها فى مواجهة التطرف والإرهاب" بمركز الهناجر للفنون، وبإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .



ضيوف الملتقى الدكتور طايع عبد اللطيف، رئيس معهد إعداد القادة بحلوان ومستشار وزير التعليم العالى، الدكتورة رشا على الدين وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتجية وأخلاقيات الاتصال، ويديره الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغانى المتنوعة من مطرب الأوبرا الفنان "سعيد عثمان" بمصاحبة فرقة شموع الموسيقية .