ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري يبدأ خطته لنشر الفكر السياسي والحزبي لدى شباب الإسكندرية

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:41 ص
الحرية المصري يبدأ
الحرية المصري يبدأ خطته لنشر الفكر السياسى والحزبي لدى شباب
ماجدة بدوي
بتوجهيات الدكتور اسماعيل ابو كليلة الامين العام لمحافظة الإسكندرية، وفي إطار حرص حزب الحرية المصري لجذب المزيد من الكوادر الحزبية الشبابية وضرورة نشر الفكر السياسي بين الشباب والمجتمع فقد اقامت لجنة العلاقات العامة بامانة رمل ثان برئاسة رانيا ادريس اولى الندوات التعريفية بدور الاحزاب السياسية ومدي مشاركتها في بناء الدول.

ورأس الاجتماع أمجد المصري الامين المساعد لمحافظة الاسكندرية وقد تطرق فى كلمته للنقاط الرئيسية لدور الاحزاب واليات العمل في نشر الفكر السياسي وجذب الشباب للعمل السياسي ومدي أهميته لبناء مجتمع شبابي خالي من افكار التطرف وايضا اليات بناء كادر شبابي متميز ناجح وقادر علي وضع استراتيجيات هامة و مشاركة للدول والحكومات واكد ان حزب الحرية المصري بالاسكندرية وبرعاية الدكتور اسماعيل ابو كليلة الامين العام لمحافظة الاسكندرية قد وضع خطة بناء كادر شبابي سياسي سيبدأ في تنفيذها وسيعلن عنها خلال الايام القليلة المقبلة.

وقد استمع امجد المصري لاسئلة بعض الشباب الحاضرين للندوة وكانت اهمها كيفية مواجهة ظاهرة شراء الاصوات وأكد علي ان الحزب السياسي الناجح يعمل علي الارتقاء بعقول المجتمع وليس بشراء أصواتهم.

واختتمت الندوة بكلمة شكر من السيدة رانيا ادريس أمينة العلاقات العامة برمل ثان للسيد امجد المصري ومحمد كشك أمين دائرة رمل ثان واشرف رجب الأمين المساعد والسادة أعضاء هيئة المكتب وأعضاء الأمانة الذين أبدوا استعدادهم بسرعة تفعيل مبادرة بناء كادر شبابي سياسي متميز برعاية الدكتور امجد المصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤتمر في ضيافة صدى البلد.. صميدة: أغلبية قيادات الحزب من الشباب.. مقلد: أردوغان داعم للإرهاب وتصريحاته مكايدة سياسية.. وأمين التنظيم: لدينا منهجية واضحة في العمل السياسي

ابدع انطلق.. تجربة محلية تنقل مصر للعالمية.. تفاعل مباشر بين شباب مصر وأجهزة الدولة.. مؤتمرات الشباب تحول الحلم لواقع.. ونتائج تكليفات السيسي للحكومة فى 6 نسخ سابقة تظهر مباشرة للشعب

متحدث البرلمان لـ صدى البلد: لا يوجد حزب مؤهل لحصد الأغلبية.. قانون الإيجار القديم سيصدر خلال دور الانعقاد المقبل.. والمشهد السياسي يتسم بالعشوائية.. والأحزاب المؤهلة لدخول البرلمان لا تتجاوز 15 حزبا

ترشيحاتنا

رد ناري من الهام شاهين على منتقدي حضورها معرض دمشق الدولي

بينها مصر.. دول عربية تعلن موعد رأس السنة الهجرية والإجازة الرسمية

وزير الاهلى يقود مفاوضات الدقائق الأخيرة مع المدرب الجديد

اليمن.. بيان شديد اللهجة من الانتقالي الجنوبي للإخوان بعد عملية عدن

دار الافتاء: غدا السبت غرة شهر محرم وبداية راس السنة الهجرية الجديدة

تفاصيل جريمة شهر العسل.. عروس الشرقية: مكنش قصدي أقتله وطعنته في قلبه بعد ما ضربنى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير