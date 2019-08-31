الحرية المصري يبدأ خطته لنشر الفكر السياسي والحزبي لدى شباب الإسكندرية

بتوجهيات الدكتور اسماعيل ابو كليلة الامين العام لمحافظة الإسكندرية، وفي إطار حرص حزب الحرية المصري لجذب المزيد من الكوادر الحزبية الشبابية وضرورة نشر الفكر السياسي بين الشباب والمجتمع فقد اقامت لجنة العلاقات العامة بامانة رمل ثان برئاسة رانيا ادريس اولى الندوات التعريفية بدور الاحزاب السياسية ومدي مشاركتها في بناء الدول.



ورأس الاجتماع أمجد المصري الامين المساعد لمحافظة الاسكندرية وقد تطرق فى كلمته للنقاط الرئيسية لدور الاحزاب واليات العمل في نشر الفكر السياسي وجذب الشباب للعمل السياسي ومدي أهميته لبناء مجتمع شبابي خالي من افكار التطرف وايضا اليات بناء كادر شبابي متميز ناجح وقادر علي وضع استراتيجيات هامة و مشاركة للدول والحكومات واكد ان حزب الحرية المصري بالاسكندرية وبرعاية الدكتور اسماعيل ابو كليلة الامين العام لمحافظة الاسكندرية قد وضع خطة بناء كادر شبابي سياسي سيبدأ في تنفيذها وسيعلن عنها خلال الايام القليلة المقبلة.



وقد استمع امجد المصري لاسئلة بعض الشباب الحاضرين للندوة وكانت اهمها كيفية مواجهة ظاهرة شراء الاصوات وأكد علي ان الحزب السياسي الناجح يعمل علي الارتقاء بعقول المجتمع وليس بشراء أصواتهم.



واختتمت الندوة بكلمة شكر من السيدة رانيا ادريس أمينة العلاقات العامة برمل ثان للسيد امجد المصري ومحمد كشك أمين دائرة رمل ثان واشرف رجب الأمين المساعد والسادة أعضاء هيئة المكتب وأعضاء الأمانة الذين أبدوا استعدادهم بسرعة تفعيل مبادرة بناء كادر شبابي سياسي متميز برعاية الدكتور امجد المصري.