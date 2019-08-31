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ثقافة

خلال ملتقى الهناجر.. رشا علي الدين: الإعلام مصل حيوي لتحصين الشعوب من القوى الهدامة

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:30 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قالت الدكتورة رشا على الدين، وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة، عضو المجلس الأعلى للثقافة، إن الإعلام يشكل مصل حيوي لتحصين شعبنا وكل الشعوب من القوى الهدامة، موضحة أن القوى الناعمة مصطلح علمي، ظهر أول مرة في جامعة هارفرد عام 1990، وتلقفته بعدها الصين في 2007، وظل هذا المصطلح لمدة 20 عاما يتوارى على المجتمع الدولي.

وأضافت الدكتورة رشا، أن السوشيال ميديا الآن تعد قوة ناعمة فعلية، والقوى الناعمة لها دور سلبي مثل التنمر وعلينا الحذر من ذلك، والمرأة هي أهم مصادر القوى الناعمة متمثله في الأم، ثم الدين ثم الأستاذ في المدرسة، ثم الدكتور في الجامعة، وما تحويه الجامعة من نشاطات، لكن للأسف تدخل التكنولوجيا أفقدت كل هذه المراكز قوتها .

جاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، المقام الآن، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، بعنوان "القوى الناعمة ودورها فى مواجهة التطرف والإرهاب" بمركز الهناجر للفنون، وبإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

ضيوف الملتقى الدكتور طايع عبد اللطيف، رئيس معهد إعداد القادة بحلوان ومستشار وزير التعليم العالى، الدكتورة رشا على الدين وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغانى المتنوعة من مطرب الأوبرا الفنان "سعيد عثمان" بمصاحبة فرقة شموع الموسيقية .

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