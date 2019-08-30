دورة الالعاب الافريقية.. إنجاز لرفع الاثقال بحصد 56 ميدالية متنوعة

وجه محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال، الشكر لكل اعضاء البعثة سواء لاعبين، او اداريين، واعضاء مجلس الادارة، وكذلك الموظفيين والاندية، وجميع المدربين والذين ساهموا في نجاح رفع الاثقال المصرية في دورة الالعاب الافريقية رقم 12 بالمغرب.



كما وجه شكره لوزير الشباب والرياضة، واللجنة الاولمبية المصرية، على دعمهما المستمر للعبة والذي ظهر واضحا في تحقيق نتائج كبيرة في البطولة الاخيره دورة الالعاب الافريقية وحققنا 56 ميدالية مقسمة 31 ميدالية ذهبية،20 ميدالية فضية،5 ميدالية برونزية.



ومن جانبه قال احمد سمير رئيس بعثة رفع الاثقال المصرية بالمغرب ، اشكر الجميع والذين حققوا هذا الانجاز التاريخي لرفع الاثقال في دورة الالعاب الافريقية ويكفي ما حققوه ابطالنا من ميداليات وارقام افريقية جديدة هذا لن يأتي من فراغ وراءه جهد وعرق.



واختتم تصريحاته قائلا الف مبروك لمصر واهل مصر الطيبين ونجحنا في رسم البسمة لهم طوال ايام البطولة ويتبقي الحلم الحقيقي بميداليات اولمبية وهذا ليس ببعيد عن لاعبينا اصحاب الخبرات في البطولات الدوليه.