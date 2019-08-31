بعد الزيادة.. هيئة الإسعاف: تطبيق أسعار الخدمات الجديدة على الحالات غير الطارئة فقط

وجه الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، التحية والتقدير لدور رجال الإسعاف في توفير الخدمة الطبية للمواطنين وسرعة الاستجابة للحالات.



وأضاف محمد جاد في تصريحات تليفزيونية، إن لائحة الأسعار تم وضعها منذ عام 2009 مع إنطلاق الهيئة الجديدة في عام 2008، وتلك اللائحة لم يتم تعديلها حتى الآن، وكان من الضروري أن يكون هناك تعديل على أسعار الخدمات بعد أرتفاع أسعار السيارات وتكلفة تشغيل وصيانة السيارات.



وتابع محمد جاد: "زيادة الأسعار لم تغطي التكلفة الحقيقية لقيمة تشغيل السيارة في الشهر وتلك الزيادة المقررة على الخدمات غير الطارئة، ولكن الخدمات الطارئة مازالت تقدم بالمجان، والخدمات غير الطارئة يراعي فيها بعض الحالات الاجتماعية وغير القادرين".



وأكمل محمد جاد: "كل حالات المرض والتعب المفاجيء يتم التعامل معها على أنها حالة طارئة وبالمجان، ولكن هناك من يطلب سيارة إسعاف من أجل الانتقال إلى المستشفى لإجراء إشاعات وفي تلك الحالة تكون الخدمة غير طارئة وارتفعت قيمة الخدمة من 50 إلى 125 جنيه".