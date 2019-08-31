أبرز فيديوهات التوك شو..مفتي الديار: البخاري أمضى 16 عاما في جمع الأحاديث.. مطربة فلسطينية تلقن متحدث جيش الاحتلال درسا قاسيا على الهواء

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.







على الطريقة النوبية .. بلاك تيما يغنون أنا مش عارفني .. فيديو







أدى الفنان أحمد بحر عضو بلاك تيما أغنية « أنا مش عارفني » لنجم الطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، ولكن بأسلوبه المختلف المضحك على الطريقة النوبية.



كما عرضت الإعلامية «منى الشاذلي»، خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أغنية «خلي بالك من زوزو» والتي أداها فريق بلاك تيما على الطريقة النوبية أيضا؛ كما قام الفريق بأداء أغنية «أنا الفرخة» والتي غنتها الفنانة صابرين في التسعينات للاطفال.



وتستضيف فريق «بلاك تيما» الغنائي بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الفريق وإطلاق أول أغانيهم.





مفتي الديار: البخاري أمضى 16 عاما في جمع الأحاديث







قال مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، إنه تم التدقيق بشكل علمي كامل فيما تم نقله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تم تناقله عبر الأجيال ليصل لصورته الحالية.



وتابع، "علام" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك دراسات أقيمت على تفاصيل حياة رواة الأحاديث والسنة النبوية الشريفة، بداية من علاقته بآل بيته وأقاربه وأحواله وعمله، مؤكدا أن دراسة السند كانت بمعيارية شديدة التعمق.



وأشار "شوقي علام" مفتي الديار، إلى أن الله سخر الكثيرين لمهمة جمع الأحاديث النبوية الصحيحة، حيث ظل البخاري 16 عاما يجمع الأحاديث.



القوى العاملة بـ النواب توضح حقيقة وقف المعاش حال التحاق صاحبه بأي عمل







قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون الجديد للتأمينات، والتي تزعم بأن القانون ينص على وقف المعاش في حالة التحاق صاحب المعاش بأي عمل، يرتبط بالمادة 103 والتي تحدثت عن الورثة فقط وليس صاحب المعاش.



وأشار "المراغي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفى بكري"، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أن تلك الشائعة تستهدف الفتنة وإثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.



وأضاف أن وزارة التضامن ومجلس الوزراء نفوا في بيانات سابقة هذه الشائعة، والتي تستهدف اثارة الرأي العام والبلبلة.





مطربة فلسطينية تلقن متحدث جيش الاحتلال درسا قاسيا على الهواء.. فيديو







قالت المطربة الشابة الفلسطينية روان عليان، إنه بعد إطلاق كليب "أنا عندي حبيب" على مواقع التواصل الإجتماعي، دخل متحدث جيش الاحتلال كي يستفزها، وقال إن شعب غزة إرهابيين.



وأضافت روان عليان في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:" إحنا مش إرهابيين ونحن ندافع عن أرضنا وبلدنا".



وتابعت روان عليان: "سنظل ندافع عن أرضنا إلى يوم الدين، ونحن شعب سلب منه أرضنا، وكل مواطن في غزة محارب وانا محاربة بفني وهناك من يحارب بسلاحه".



وأكملت روان عليان: "أنا من غزة وهناك مواهب أخرى غير روان عليان ومحمد عساف في غزة، وهي مليئة بالمواهب في مختلف المجالات".





متى نلجأ إلى إجراء عمليات جراحية لعلاج السمنة المفرطة.. فيديو







قال الدكتور محمد جلهوم استشاري مناظير البطن وجراحات السمنة المفرطة، إننا نعمل كفريق طبي متكامل في علاج السمنة.



وأضاف محمد جلهوم في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أننا نلجأ إلى جراحات السمنة بعد فشل الطب النفسي والتغذية من علاج السمنة ونفاد كل محاولات إنقاص الوزن.



وتابع محمد جلهوم: "المشرط هو الحل الأخير لسحب الدهون من الجسم وعلاج السمنة المفرطة، وهناك تطور كبير في جراحات السمنة ويتم إجراء العمليات بالمنظار".



وأردف محمد جلهوم: "يتم تحديد إمكانية إجراء عملية جراحية لسحب الدهون من الجسم وفقا لـ معامل كتلة الجسم، ولا نجري أي عملية جراحية إلا بعد تجربة النظام الرياضي والغذائي في البداية مع كل حالة سمنة مفرطة".





بعد غرق الطفل ياسين.. أهالي الطالبية يطلقون حملة لإغلاق البالوعات المفتوحة







قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حادث غرق الطفل "ياسين" في البالوعة في منطقة الطالبية، كان مأساويا للغاية، حيث شرع بعدها سكان المنطقة في إطلاق مبادرة إيجابية لإغلاق بالوعات الصرف المفتوحة بالشوارع، تفاديا لوقوع تلك الحوادث.



ونوه، مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن قضية غرق الطفل "ياسين" لا تزال قائمة وجار فيها التحقيق، حيث أمرت النيابة بتجديد حبس مدير شبكة الصرف الصحي بالجيزة 15 يوما على ذمة التحقيق.



وأضاف مصطفى بكري، أن الأجهزة الأمنية تواصل بحثها لضبط كافة المخالفات والخاصة ببالوعات الصرف تفاديا لوقوع تلك الحوادث الأليمة.



مصطفى بكري: المصريون يستهلكون 82 مليار سيجارة سنويا







قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن نسب التدخين ارتفعت في مصر، حيث يستهلك المصريون ما يقارب الـ 82 مليار سيجارة.



وأضاف، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تلك الأرقام أكدها الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر.



ذلك وقد أكد الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين، خلال تصريحات سابقة عن "أكثر أنواع التبغ انتشارا بين المدخنين فى مصر، هى السجائر العادية المصنعة، إذ تبلغ نسبتها 82.7%، يليها الشيشة بنحو 20% من إجمالى المدخنين، فى حين تبلغ نسبة مدخنى السيجار 6.2%، ويأتى فى المركز الأخير مدخنى "البايب" بنسبة 0.5%، فيما بلغت نسبة مدخنى السجائر "الملفوفة" باليد نحو 2%".



250 مهاجرا يقتحمون السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا.. شاهد







عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرا، بعنوان 150 مهاجرا يقتحمون جيب سبتة.



ووفقا للتقرير، فإن متحدثا باسم الحكومة الإسبانية قال إن أكثر من 150 مهاجرا عبروا السياج الحدودي بين المغرب وجيب سبتة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.



وأكد المتحدث أن 6 على الأقل من أفراد الشرطة الإسبانية أصيبوا بجروح طفيفة خلال محاولة منعهم من دخول سبتة، بإنه "حاول نحو 250 مهاجرا القفز فوق السياج ونجح نحو 155 في ذلك.. لم يكن اقتحاما عنيفا كالسابق. مع ذلك أصيب ستة من أفراد الشرطة على الأقل وبعض المهاجرين بجروح طفيفة".



ويجذب جيب سبتة ومليلية الواقعان على الساحل الشمالي للمغرب المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، حيث يفصل الجيبين عن المغرب سياج بارتفاع ستة أمتار يعلوه سلك شائك.



وفي حادثة منفصلة، أنقذ خفر السواحل الإسباني يوم الأربعاء أكثر من 200 مهاجر من إفريقيا جنوبي الصحراء كانوا في ثلاثة مراكب في بحر البوران بين المغرب وإسبانيا.





أمير صلاح الدين: مشاركتي في فيلم الممر كان حلم الطفولة.. فيديو



قال الفنان أمير صلاح الدين، أنه مشاركته في فيلم الممر يعتبر حلما من أحلام الطفولة بالنسبة له، مشيرا إلى أن كل الأطفال المصريين يحبون الأفلام التي تتحدث عن الجيش والمهمات الخاصة.



وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية "منى الشاذلي"، خلال ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه بمجرد معرفته الدور الذي سوف يقدمه في الفيلم شعر بالخوف الشديد، منوها أن الفيلم قدم معادلة صعبة من تحقيق إيرادات عالية؛ بالاضافة إلى القصة الهامة التي يقدمها.



ويستضيف برنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على فضائية سي بي سي، اليوم الجمعة، فريق "بلاك تيما" الغنائي بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الفريق وإطلاق أولى أغانيه "بحار".