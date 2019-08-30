الدوري السعودي .. الشباب يقع فى فخ التعادل أمام الفيصلي ويهدر ركلة جزاء

إنتهت احداث المباراة بين فريقي الشباب والفيصلي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب الملك فهد الدولي فى الجولة الثانية ، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.



ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو "الفار" فى الدقيقة 73 للتأكد بعد عرقلة ماجد الصليهم لاعب الشباب داخل منطقة الجزاء ، لتحتسب ركلة جزاء ، وأهدر الارجنتيني كريستيان جوانكا ضربة الجزاء .



وواجه فريق الفيصلي عائقا بعد طرد أحمد أشرف فى الدقيقة 86 ، بعدما لجأ حكم المباراة الي تقينة "الفار" والتي أكدت استحقاق طرد اللاعب ، ليكمل فريقه بعشرة لاعبين .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشباب فى 4 نقاط فى المركز الثاني مؤقتا ، بينما ارتفع رصيد الفيصلي الي المركز الثامن برصيد نقطتين .