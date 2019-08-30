ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري السعودي .. الشباب يقع فى فخ التعادل أمام الفيصلي ويهدر ركلة جزاء

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:43 م
جانب من لقاء الفريقين
جانب من لقاء الفريقين اليوم
حسن العمدة
إنتهت احداث المباراة بين فريقي الشباب والفيصلي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب الملك فهد الدولي فى الجولة الثانية ، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو "الفار" فى الدقيقة 73 للتأكد بعد عرقلة ماجد الصليهم لاعب الشباب داخل منطقة الجزاء ، لتحتسب ركلة جزاء ، وأهدر الارجنتيني كريستيان جوانكا ضربة الجزاء .

وواجه فريق الفيصلي عائقا بعد طرد أحمد أشرف فى الدقيقة 86 ، بعدما لجأ حكم المباراة الي تقينة "الفار" والتي أكدت استحقاق طرد اللاعب ، ليكمل فريقه بعشرة لاعبين .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشباب فى 4 نقاط فى المركز الثاني مؤقتا ، بينما ارتفع رصيد الفيصلي الي المركز الثامن برصيد نقطتين .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون.. وبوجبا يهدر ركلة جزاء.. فيديو

ترشيحاتنا

بيراميدز يهزم حرس الحدود ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر.. فيديو

تفاصيل جلسة تنصيب مازن مرزوق رئيسا لـ المسابقات فى اتحاد الكرة

راحة ياعم.. توفيق عكاشة: طول الصيف في الساحل منذ ابتعادي عن العمل العام

الأجر علي البطولات.. تعرف على سبب خلافات المدرب الجديد بالأهلي

لا للعنصرية.. السجن عقوبة صاحب التغريدات المسيئة لـ محمد صلاح

طلب ممارسة الشذوذ فقتلته وحرقت الجثة.. اعترافات مثيرة لقاتل حارس عقار بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير