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برلمان

عربية النواب: زيارة السيسي للكويت تهدف للارتقاء بالعلاقات بين البلدين

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:01 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسن رضوان
أشاد أحمد امبابي وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بزيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، مشيرًا انها تستهدف تعاون كبير بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف "امبابي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه الزيارة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات المميزة بين الكويت والقاهرة، والعمل على تطويرها، إلى جانب تدعيم العمل العربي المشترك، وتعزيز التماسك العربي، والعمل على نبذ الانقسام وتدعيم وحدة الصف.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان إلى أن التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، على درجة عالية من التعاون، خاصة في ظل توافق دبلوماسية البلدين تجاه مختلف القضايا.

ويبدأ الرئيس السيسي الزيارة الثالثة للكويت، اليوم السبت، ولمدة يومين، وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، ودورها في دفع أوجه التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأوسع.

وشدد الغانم على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعد نموذجا يحتذى به بين الدول، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، خاصة في ظل الرعاية الكاملة لها من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمان البلدين بوحدة المصير.

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