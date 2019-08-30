راحة ياعم.. توفيق عكاشة: طول الصيف في الساحل منذ ابتعادي عن العمل العام

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مشاهدة برنامجه يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، شيء أساسي لدى السيدات في المناطق الشعبية، مشيرا إلى أن الرجال فوق سن 55 عاما يتابعوه أيضا، إلا إذا كان لديهم زيارة أو عزومة.



وأضاف توفيق عكاشة، في برنامجه «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» قائلا: "بالرغم من إني بعدت ومش عايز يكون ليا علاقة بحاجة، فالحمد لله اني بعدت عن العمل العام، والبعد عن العمل العام راحة يا عم".



وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة، قائلا: "وأنا بعيد عن العمل العام قاعد رايق، وعايش باشا، وقاعد الصيف كله في الساحل ماليش دعوة بحاجة".

