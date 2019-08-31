مصروفات المنزل.. تشريح جثة ربة منزل ذبحها زوجها بالخليفة

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بتشريح جثة ربة منزل ذبحها زوجها بمنطقة الامام الشافعي بالخليفة ولاذا بالفرار، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة.



كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على ملابساتهان وسرعة ضبط المتهم للتحقيق معه.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في الواقعة أن السبب يعود إلى خلافات على مصروفات المنزل.



وأضافت التحقيقات أن المتهم والمجنى عليها دائما التشاجر والخلافات، وقبل ارتكاب الواقعة كانت غاضبة وأقامت فترة لدى أهلها، وأمس نشبت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها المتهم بذبحها ولاذ بالفرار.



تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفادة تلقيه بلاغا من قسم شرطة الخليفة، بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعى.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة "م.ث"، في العقد الرابع من العمر وتعمل موظفة بحى السيدة زينب، ومصابة بعدة طعنات بالجسم.



وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهم، ولاذ بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث مكون من اللواء أحمد فاروق مدير قطاع الجنوب والمقدم على فيصل رئيس مباحث الخليفة والمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب والرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث المقطم وعدد من ضباط قطاع الجنوب لضبط المتهم.



وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

