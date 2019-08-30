وزير الأوقاف: الهجرة الحقيقية عطاء وبناء وإعمار للأمم والدول

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لقاءً بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة القليوبية اليوم الجمعة، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والشيخ سعيد عامر أمين عام الدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.



وقال وزير الأوقاف، إن الهجرة الحقيقية عطاءٌ وبناءٌ، وإعمارٌ للأمم والدول، وهذا ما يتحقق الآن على أرض مصر التي تعيش نقلة نوعية وحضارية تدل على بصيرة نافذة ورؤية ثاقبة حباها الله للقيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا، بل تَصِل الليل بالنهار عملا على الوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وما يصدر من إشادات دولية في هذا الشأن دليلٌ واضحٌ على أن مصر تسير بقوة نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة في حاضرها ومستقبلها.



وأضاف أن من فضل الله على مصر أن حباها قيادة سياسية ترعي حقوق شعبها، وتنظر للمستقبل بعين ثاقبة وبصيرة نافذة، فقد نهضت بالدولة المصرية من شبح الإفلاس إلى الرخاء والنماء، ومن انعدام الأمن إلى كامل الاستقرار والأمان، فصارت مصر وشعبها وقواتها المسلحة الباسلة ذراع الشعب الذي يبني ويعمر، فاستعادت مكانتها في المنطقة.



ولفت إلى أن شعب مصر معطاء، محب للخير والبناء يسعى إليه طاعةً لله، وحبًا لأبناء وطنه، وهذا من فضل الله على مصر وأبنائها.



ووجه رسالة حانية لأبنائه من السادة الدعاة مفادها: الدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة وبالقول الجميل، اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون إفراط أو تفريط، وأن نواجه التشدد والتطرف باللين والرفق، والشطط والتسيب بالوسطية والاعتدال، ونشر الفكر الوسطي المستنير؛ بيانًا لصحيح الدين.



