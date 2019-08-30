كارت أحمر للمخالفين.. تحذير لـ الإعلاميين من عدم توفيق الأوضاع

أيد محمد وهب الله عضو مجلس النواب ما قامت به نقابة الإعلاميين بتشكيل لجان للتعامل مع مخالفي ميثاق الشرف الإعلامي، لافتًا إلى أن بعض المنابر الإعلامية تحتاج إلى إعادة تصحيح الأوضاع والمفاهيم.



وأضاف "وهب الله" لـ"صدى البلد"، أن هناك منابر إعلامية تنشر مواد غير لائقة اعلاميًا إضافة إلى أن بعضها يعمل بدون ترخيص صادر من النقابة وبعضها يفتقد الشفافية والمصداقية مما ينعكس على معلومات كاذبة تسيطر على عقول المواطنين وذلك مرفوض تمامًا.



وحذر عضو مجلس النواب جميع المنابر الاعلامية المخالفة بضرورة تصحيح الاوضاع والمفاهيم بعطاء مهلة لذلك لـ 31.12.2019 وبعد ذلك يتم اقفال هذه المنابر الاعلامية نهائيًا ولابد أن تلتزم نقابة الاعلاميين بهذا الشرط ليكون رادع لكل مخالف، متابعًا:" إللي مش هيلتزم هياخد الكارت الأحمر من المجال الإعلامي".



يأتي ذلك بعد أن انتهت نقابة الاعلاميين من تشكيل اللجان التأديبية برئاسة الدكتور طارق سعدة والمحددة طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين.



وأصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين القرارين رقمى ٢٧ و٢٨ بتشكيل اللجان على النحو التالى:



لجنة التحقيق وتم تشكيلها من عضو مجلس إدارة وعضوين من الشئون القانونية وعضوين من الجمعية العمومية.



مجلس التأديب الابتدائي تم تشكيله برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احد مستشارى مجلس الدولة وأحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين.