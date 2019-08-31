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لقطة مثيرة..طياران ينقلبان في السماء بطائرة هليكوبتر.. لن تصدق ما حدث

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أظهر طياران يقودان طائرة هليكوبتر مهارات بهلوانية جوية تحدوا فيها الموت وذلك بعد انقلابهم بالطائرة الى الأسفل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم التقاط هذه اللحظة من قبل طيار آخر، هو وين إيفارسون، الذي صور المشهد من مروحية تحلق في مكان قريب.

كان الطياران آرون فيتزجيرالد وكريس باخمان من فريق "ريد بول" يمارسان الأعمال المثيرة في ضوء العرض الجوي بأحد المراكز في ولاية أيوا الأمريكية في 23 أغسطس الماضي عندما تم تصويرهما وهما ينقلبان بالطائرة من اعلى السماء الى الأسفل.

ويوضح الفيديو الهليكوبتر وهي تحوم حول السماء وبشكل مفاجئ تنقلب على ظهرها لتنخفض إلى أسفل بطريقة مرعبة.

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