ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الخميس.. جمعية رجال الأعمال تستضيف ندوة لـ رئيس تنمية المشروعات

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:01 ص
نيفين جامع الرئيس
نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
ولاء عبد الكريم
تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين الخميس المقبل الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال ندوة تنظمها لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية.

وقال المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية، إن الندوة تهدف إلى تعريف القطاع الخاص ومنظمات الأعمال بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم مشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز التي يقدمها الجهاز لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد حسن الشافعي أهمية التكامل بين دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة من أجل تحقيق رؤية الدولة فى رفع مساهمة القطاع فى الناتج القومي وتشغيل الشباب وإيجاد آليات وحوافز جديدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف حسن الشافعي، ستناقش الندوة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام والآليات التي يقوم بها الجهاز لربطه بكافة الجهات المعنية بالدولة حتى يحقق دوره خلال الفترة القادمة بجانب الدور المنتظر من منظمات مجتمع الأعمال لتشجيع مشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل استراتيجية القطاع الخاص للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رجال أعمال: نحتاج لقانون جديد.. والتمويل أبرز التحديات

«المصرية - اللبنانية» لرجال الأعمال:المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية فى العالم

الخميس.. جمعية رجال الأعمال تستضيف ندوة لـ رئيس تنمية المشروعات

ترشيحاتنا

فى أجواء عائلية.. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته

وزير الاهلى يقود مفاوضات الدقائق الأخيرة مع المدرب الجديد

بعد انفصالها عن احمد سعد.. حقيقة زواج سمية الخشاب من رجل مغربي

بيان من النيابة العامة في بيت لحم بشأن مقتل إسراء غريب

استودعكم الله .. أول تعليق من أيمن حفني بعد الانتقال للمقاصة

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير