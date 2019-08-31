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محافظات

إنقاذ 47 حالة من الغرق وتسليم 583 طفلا تائها برأس البر خلال يوم

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:01 ص
رأس البر
رأس البر
زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى واصلت إجراءاتها لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمصطافين ورواد المدينة.

وشهدت رأس البر خلال الجمعة الأخيرة من شهر أغسطس إقبالا كثيفا، وتم توفير كافه سبل الراحه للمصطافين.

وأشارت إلى أن مصيف راس البر شهد إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع خاصة قبل بدء العام الدراسي وانتهاء الموسم الصيفي بالنسبة للمدينة والتى عادة ماينتهى خلال شهر سبتمبر.

وأضحت أن الوحدة المحلية واصلت استعدادتها لتأمين شواطئ المدينة، كما نجح رجال الإنقاذ خلال اليوم من إنقاذ ٤٧ حالة من الغرق وكذلك تسليم ٥٨٣ طفلا تائها إلى ذويهم.

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