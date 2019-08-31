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اقتصاد

قطاع الاتصالات الأكثر تداولا بالبورصة خلال أغسطس

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
تصدر قطاع الاتصالات قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال شهر أغسطس بعد تداول 3139.4 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 11019 مليار جنيه، تلاه قطاع العقارات بتداول 1032 مليون ورقة مالية بقيمة 2896 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات مالية باستثناء البنوك بتداول 633.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2846 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع تكنولوجيا بتداول 334.4 مليون ورقة مالية وبقيمة 2346 مليون جنيه، ثم قطاع بنوك بتداول 53 مليون ورقة مالية وبقيمة 2191 مليون جنيه، ثم قطاع أغذية ومشروبات بتداول 151.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 1979 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 155.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1092 مليون جنيه.

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