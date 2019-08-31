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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب اشتعال النيران في شركة بالتجمع الخامس

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:00 ص
السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق
محمد العيسوى
امرت نيابة القاهرة الجديدة، انتداب فريق من المعمل الجنائي لاخذ عينات من أثار حريق نشب داخل شركة بشارع الـ 90 بالتجمع الخامس، وذلك للوقوف على اسباب اندلاعه وبداية نشوبه لمعرفة هل يوجد شبهة جنائية فى الحريق من عدمه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث للوقوف على اسبابه.

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية القاهرة،، على حريق اندلع قبل قليل في شركة بشارع ٩٠ الشمالي بالتجمع الخامس، نتيجة ماس كهربائي دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حريق بإحدى الشركات التابعة شارع ٩٠ الشمالي بدائرة القسم وبانتقال قوات الحماية المدنية والإطفاء للموقع.

تبين نشوب حريق بالشركة نتيجة ماس كهربائي وتمت السيطرة على الحريق، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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