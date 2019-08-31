ترحيب كويتي رسمي وشعبي واسع بزيارة الرئيس السيسي.. وبرلمانيون: تربطهم علاقات تاريخية كبيرة.. ويؤكدون: تهدف لتدعيم العمل العربي المشترك

عربية النواب: زيارة السيسي للكويت تهدف للارتقاء بالعلاقات بين البلدين

برلماني يتوقع توسيع قاعدة التعاون بعد زيارة السيسي للكويت

تحظى الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، بترحيب رسمي وشعبي واسع، ظهر جليا من خلال الاستعدادات الرسمية التي تجرى لاستقبال الرئيس السيسي، وكذلك من خلال موجة الترحيب التي انطلقت من مختلف أطياف الشعب الكويتي.وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، ودورها في دفع أوجه التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأوسع.وشدد الغانم على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعد نموذجا يحتذى به بين الدول، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، خاصة في ظل الرعاية الكاملة لها من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمان البلدين بوحدة المصير.بدوره أشاد أحمد امبابي وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بزيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، مشيرًا انها تستهدف تعاون كبير بين البدلين في جميع المجالات.وأضاف "أمبابي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه الزيارة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات المميزة بين الكويت والقاهرة، والعمل على تطويرها، إلى جانب تدعيم العمل العربي المشترك، وتعزيز التماسك العربي، والعمل على نبذ الانقسام وتدعيم وحدة الصف.وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان إلى أن التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، على درجة عالية من التعاون، خاصة في ظل توافق دبلوماسية البلدين تجاه مختلف القضايا.كما أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى دولة الكويت، اليوم، والتي تعد الزيارة الثالثة، مشيرًا إلى أن التعاون مع دولة الكويت له جذور والعلاقات معها ممتدة.وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن التعاون مع الكويت ودول الخليج ككل، لا يتوقف فقط على كونه تعاون اقتصادي بل هي علاقات استراتيجية، على المستوى الأمني والسياسي إلى جانب الاقتصادي.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن التعاون مع الكويت مثمر للغاية ويجب استغلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس حاليًا لتوسيع قاعدة التعاون معها.