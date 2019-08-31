حدد اولوياتك.. تعرف على توقعات الأبراج لمواليد يوم 31 اغسطس

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية



قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد 31 اغسطس ، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 31 أغسطس فإن ذلك يعني أنك محب للتميز وتحتاج دائما للحركة وللعمل في مجالات نشيطة ومتنوعة.. لديك حس واقعي، وذكاء في النواحي العملية، وتركز على مثالية الأداء والإنجاز.



نصيحة:



هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.