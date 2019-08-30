وليد يوسف أفضل مؤلف بالمهرجان القومى للمسرح عن حدث فى بلاد السعادة

حصد المؤلف وليد يوسف جائزة أفضل مؤلف في المهرجان القومي للمسرح بالمسابقة الأولى عن عرض حدث في بلاد السعادة.
مسرحية "حدث في بلاد السعادة" بطولة مدحت تيخا ، علاء قوقة، حسن العدل ، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي ، اسامة فوزي ، عبدالعزيز التوني ، المطرب وائل الفشني.
ويشارك بها من الدول العربية كل من خدوجة صبري من ليبيا، راسم منصور من العراق، نسرين ابي سعد من لبنان، وإخراج مازن الغرباوي.
مسرحية "حدث في بلاد السعادة" بطولة مدحت تيخا ، علاء قوقة، حسن العدل ، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي ، اسامة فوزي ، عبدالعزيز التوني ، المطرب وائل الفشني.
ويشارك بها من الدول العربية كل من خدوجة صبري من ليبيا، راسم منصور من العراق، نسرين ابي سعد من لبنان، وإخراج مازن الغرباوي.