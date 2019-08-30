ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وليد يوسف أفضل مؤلف بالمهرجان القومى للمسرح عن حدث فى بلاد السعادة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:38 م
وليد سيف
وليد سيف
محمد نبيـل
حصد المؤلف وليد يوسف جائزة أفضل مؤلف في المهرجان القومي للمسرح بالمسابقة الأولى عن عرض حدث في بلاد السعادة.

مسرحية "حدث في بلاد السعادة" بطولة مدحت تيخا ، علاء قوقة، حسن العدل ، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي ، اسامة فوزي ، عبدالعزيز التوني ، المطرب وائل الفشني.

ويشارك بها من الدول العربية كل من خدوجة صبري من ليبيا، راسم منصور من العراق، نسرين ابي سعد من لبنان، وإخراج مازن الغرباوي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروع جديد للمخرج مازن الغرباوي.. تعرف على التفاصيل

غدا.. أول يوم عرض لـ انتحار معلن في تونس

الطوق والأسورة وحدث في بلاد السعادة آخر عروض البيت الفني بالمهرجان القومي للمسرح

ترشيحاتنا

بعد انفصالها عن احمد سعد.. حقيقة زواج سمية الخشاب من رجل مغربي

بينها مصر.. دول عربية تعلن موعد رأس السنة الهجرية والإجازة الرسمية

الزمالك يهزم الأهلى بهدف في الدقيقة 90

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

مدير مستشفى العلمين يكشف تطورات حالة عمرو زكي الصحية.. فيديو

قطاع ناااار.. تركي ال الشيخ يدعو للاستثمار في هذا المجال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير