حبس مسجل خطر يتاجر فى المخدرات بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، 4 ايام على ذمة التحقيقات.



البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البستاتين، تفيد بقيام أحد العناصر الخطرة " مسجل خطر " بالاتجار فى المواد المخدرة " الهيروين "، وبعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة ، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء قيامه بترويج مخدر الهيروين، حيث تم ضبطه وبحوزته 220 جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول) ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.