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حوادث

حبس مسجل خطر يتاجر فى المخدرات بالبساتين

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:01 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
رامى المهدي
قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البستاتين، تفيد بقيام أحد العناصر الخطرة " مسجل خطر " بالاتجار فى المواد المخدرة " الهيروين "، وبعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة ، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء قيامه بترويج مخدر الهيروين، حيث تم ضبطه وبحوزته 220 جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول) ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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