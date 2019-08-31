ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يشدد على مراكز التصحيح بالعدالة في رصد الدرجات

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:50 ص
الشيخ علي خليل رئيس
الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
محمد شحتة
تفقد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عصر الجمعة، آخر يوم من أيام تصحيح الدور الثاني للشهادة الثانوية.

وزار خليل، مركز تصحيح منطقة الدقهلية، واطمأن على توزيع الأوراق بعدالة بين المصححين، وشدد على أن يحصل كل طالب على حقه.

كما تفقد كل حجرات التصحيح ، وتابع المنظومة الدقيقة للتعامل مع ورقة الإجابة إلى أن تصل مقر كنترول التصحيح حتى رصد الدرجات .

وأوضح الدكتور السيد الجنيدى ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية على تلبية احتياجات المصححين وفقا للإمكانيات المتاحة بالمنطقة ، ومشيرًا لبذل الجهود من أجل تذليل كل العقبات.

وتابع عمل اللجان محمد عوض جوده ، مستشار الرياضيات بقطاع المعاهد الأزهرية .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تعليمات مراكز تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019.. رئيس قطاع المعاهد سيتم اعتمادها منتصف يوليو

قطاع المعاهد: إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية منتصف يوليو

إلكترونيا تيسيرا على الطلاب.. فتح باب قبول التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية.. غدا

تظلمات الثانوية الأزهرية.. 12 ألف طعن على النتيجة حتى الآن

وكيل الأزهر: نشر نتائج طعون طلاب الثانوية بداية من اليوم

ترشيحاتنا

بسبب فيديو .. مقتل الفلسطينية إسراء غريب على يد أشقائها يشعل تويتر

تشويه وجه عارضة ازياء بزجاجة داخل بار.. صور

الإمارات تجلي مواطنيها من فلوريدا.. لهذا السبب

توفيق عكاشة: جمهوري هم السيدات والرجال فوق 55 سنة

بعد تألقه.. ميتشو يشيد بقدرات هذا اللاعب في الزمالك

بيان من النيابة العامة في بيت لحم بشأن مقتل إسراء غريب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير