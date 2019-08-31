رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يشدد على مراكز التصحيح بالعدالة في رصد الدرجات

تفقد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عصر الجمعة، آخر يوم من أيام تصحيح الدور الثاني للشهادة الثانوية.



وزار خليل، مركز تصحيح منطقة الدقهلية، واطمأن على توزيع الأوراق بعدالة بين المصححين، وشدد على أن يحصل كل طالب على حقه.



كما تفقد كل حجرات التصحيح ، وتابع المنظومة الدقيقة للتعامل مع ورقة الإجابة إلى أن تصل مقر كنترول التصحيح حتى رصد الدرجات .



وأوضح الدكتور السيد الجنيدى ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية على تلبية احتياجات المصححين وفقا للإمكانيات المتاحة بالمنطقة ، ومشيرًا لبذل الجهود من أجل تذليل كل العقبات.



وتابع عمل اللجان محمد عوض جوده ، مستشار الرياضيات بقطاع المعاهد الأزهرية .