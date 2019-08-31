مكافحة الإرهاب والتصدي له بثقافة الجيزة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نفّذ قصر ثقافة الجيزة ورشة تدريب الكمان، وورشة تدريب الفنون الشعبية للأطفال، كما نظم قصر ثقافة الحي السادس من داخل حضانة عباد الرحمن احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد تضنمت ورشة حكي لهجرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى جانب ورشة فنية لعمل كارت لهذه المناسبة باستخدام ورق الكانسون.



نفذت مكتبة البحر الأعظم ورشة حكي لقصة "عالم الأسماك" للكاتب ويندى فيفر، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية لرسم الطبيعة باستخدام الألوان المختلفة ومسابقة للمعلومات العامة، كما أقيمت انشطة ترفيهية للأطفال تضمنت عمل أشكال بالصلصال وتجميع مكعبات. كذلك أقيم بمكتبة الطلبة والطالبات ورشة كورشيه للسيدات لعمل جوارب وجوانتي باستخدام الصوف، بينما نفذ بيت ثقافة كرداسه ورشة فنون تشكيلية لعمل مقلمة باستخدام علب لبن الأطفال الفارغة وعصا الآيس كريم والفوم الملون، كما أعد كل من مكتبة منشأة البكاري ومكتبة ساقية مكي معرض للأعمال الفنية التي تمت خلال شهر اغسطس للأطفال.



عقد قصر ثقافة البدرشين من داخل نادي الجزيرة بالبدرشين محاضرة بعنوان "مكافحة الإرهاب والتصدي له" تناولت فيها دوافع الإرهاب سواء كانت سياسية او اجتماعية أو اقتصادية وغيرها من الدوافع وسبل معالجتها من خلال تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين، بينما نظمت مكتبة دور التربية محاضرة بعنوان "هجرة ومكان أول مسجد بنى للمسلمين فى المدينة" دارت حول كيف استقبل أهل يثرب للرسول وغنى الاطفال اغنيه طلع البدر علينا.



أقامت مكتبة الدقي محاضرة عن "اهم المعالم الاثريةالتعليمية"، بالإضافة إلى ذلك أعدت مكتبة السلام محاضرة بعنوان "رساله لكل أم تواجه صعوبات في تربية أولادها"، بينما عقدت مكتبة بولاق الدكرور محاضرة بعنوان "كيفية الاستفادة من الإجازة الصيفية" تناولت أن وقت الاجازه وأهمية استثماره بشكل مفيد، كما نفّذت مكتبة الطفل والشباب بالأقواز ورشة حكى قصة "مرمر وآلة الزمن" للكاتب منتصر ثابت للأطفال.



أعد كل من بيت ثقافة صفط اللبن ومكتبة الكوم الأحمر ومكتبة الحلف الشرقي بأطفيح مسابقة في المعلومات العامة للاطفال، بينما نظمت مكتبة الناصرية مسابقة فى الكتابة والرسم للاطفال، كما أقام بيت ثقافة طموة يوم ترفيهي للاطفال وتضمن ورشة فنون تشكيلية لعمل اشكال متنوعة باستخدام الالوان المختلفة، بالاضافة إلى عرض مواهب الاطفال في الغناء، ونظم مركز طفل احمد عرابي بالتعاون مع مركز طفل المنيرة الغربية عرض فقرة الاراجوز، ومسابقات في المعلومات العامة، إلى جانب فقرات غنائية متنوعة وعرض لعرائس ديزني للأطفال.