ختام فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير بثقافة الغربية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير من خلال فرع ثقافة الغربية، والذي أقيم في الفترة من 27 الى29 أغسطس الجاري بقصر ثقافة المحلة الكبرى، بالتعاون مع الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة والجمعية المصرية للكاريكاتير، وبحضور باقة كبيرة من رواد فن الكاريكاتير يتقدمه مدير عام ثقافة الغربية.



شهد الملتقى تنظيم العديد من الفعاليات والورش والمعارض الفنية منها ندوة بعنوان "تاريخ الكاريكاتير في مصر" تناولت أهم رموز فن الكاريكاتير في مصر والوطن العربي، وأخرى بعنوان "الكاريكاتير فن التعبير عن الحياة" استعرضت تأثير دور الكاريكاتير على الحياة الثقافية في مصر، كما اقيمت مجموعة من الورش الفنية والمعارض تضمنت العديد من لوحات فن الكاريكاتير لمجموعة من المشاركين بالملتقى، بحضور الفنانين محمد الصعيدي بدوي، سمير عبد الغني، فوزي مرسي، هناء اسماعيل وياسر بيومي.



يذكر أن الكاريكاتير هو فن ساخر من فنون الرسم يستهدف النقد والسخرية من بعض الأوضاع الاجتماعية أو السياسية وغيرها وعرف عنه تأثيره المباشر والقوي بما يفوق أحيانا العديد من المقالات والتقارير الصحفية، ظهر في اوروبا بداية القرن السادس عشر الميلادي، فيما يعد الفنان محمد عبد المنعم رخا أول فنان كاريكاتير مصري وتبعه العديد من فناني الكاريكاتير أمثال زهدي العدوي، صلاح جاهين ومصطفى حسين.