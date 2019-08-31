تخفيضات تصل إلى 50٪ بمعرض العودة للمدارس بدمياط

شهد معرض العودة للمدارس بدمياط علي مدار الايام الماضية اقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء المستلزمات الدراسيه بمختلف انواعها والمعرض مقام هذا العام علي.كورنيش النيل امام مكتبه مصر العامه و الذى تنظمه الغرفة التجارية أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط و الذي سيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل ، و المقام على مساحة 600 متر مربع متضمنا 90 باكية لبيع كافة مستلزمات المدارس.



وتقول عبير صلاح ربة منزل، انها تحرص كل عام علي شراء كافه المستلزمات الدراسية من المعرض حيث يتوفر كافه انواع المستلزمات سواء من الكراسات والاقلام والملابس والاحذية والشنط وغيره من المستلزمات الدراسية والتى تتميز بانخفاض سعرها عن ماهو معروض بالاسواق والمكتبات.



ويضيف عمرو حماد سائق انه يفضل شراء كافه المستلزمات من المعرض كل عام بدلا من التجول بالاسواق وتضيع الكثبر من الوقت بالتجول علي المكتبات والمحال التحارية لاختيار مايلزمه من ادوات دراسية وملابس وشنط واحذيه لابنائه الثلاثة اضافة الي ان الاسعار بالمعرض مدعمه ومخفضة عن الاسواق.



ومن جانبه صرح النائب محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ان الغرفة حريصة على تنظيم المعرض كل عام قبل .الدراسة بمايقرب من شهر حتى يتثنى للمواطنين شراء كافة المستلزمات الدراسية من المعرض لأبنائهم بأسعار مدعمه واقل من الاسواق بنسبة 30•/• وبجودة افضل بكثير



موضحا بان المعروضات متنوعه من مستلزمات المدارس الخاصة بالزى المدرسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة والأحذية والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية بتخفيضات تصل إلى 50٪



واشار الي انه طالب التجار بمراعاة تخفيض الأسعار وتحقيق هامش ربح بسيط حتى يتناسب مع محدودى الدخل والإعلان عن سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض حتى تتحقق الإستفادة المرجوة من وراء إقامة المعرض وذلك فى إطار التسهيلات التى تقدمها المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق .