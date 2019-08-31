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ثقافة

الأمور الفقهية التي تخص المرأة بثقافة البحر الأحمر

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة البحر الأحمر، واحتفالا برأس السنة الهجرية لعام ١٤٤١ أقام قصر ثقافة الغردقة ندوة بعنوان "بعض الأمور الفقهية التي تخص المرأة" وتحدثت فيها كل من عبير صلاح محمود، ورحاب حمدي عبد النبي، وسارة سلطان محمود، الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وأوضحوا أن المرأة في الإسلام لها دور مهم وواضح، حيث إن الاسلام كرمها ورفع من شأنها، أعطاها حقوقها وكتب لها حق الميراث والنفقة والرفق وحقوق أخرى، كما عقدت حلقة نقاش مفتوحة عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمور فقهية تخص المرأة.

وعقد قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان "القراءة وأهميتها للإنسان" حاضرها محمود أحمد، موضحا أن القراءة هي التي تبني الإنسان، وتنمي شخصيته، وتدفع به نحو الازدهار والتقدم، باكتساب المعرفة والثقافة، فبالقراءة يجد الإنسان نفسه متجددًا متفتحاُ، يرتقي بعقله لأن يكون أكبر من عمره، بما كسب من العلم والمعرفة فتجده منهوما لا يشبع، كلما غرف غرفةً طلب المزيد، فهو لا يجد حدًا لشهوة روحه وغذائها.

وأقيمت مسابقة المبدع الصغير (الرسم والشعر) بقصر ثقافة الشلاتين، وقامت مجموعة من البراعم بإلقاء قصيدة فى حب مصر للطفلة خديجة ابراهيم، وقصيدة "بلدنا أمانة فى إيدينا" للطفل إسماعيل محمد، كما تم عرض فنى لفرقة الشلاتين التلقائية وعرض رقصات الهوسيب والهركاك التى تحكى تراث الجنوب.

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